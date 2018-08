Chiude il ponte di Isola, ordinanza della Provincia per la sicurezza

Ai ripari sui ponti in pericolo: la Provincia di Pisa ha disposto con un'ordinanza datata ieri, martedì 28 agosto, la chiusura del ponte di Isola, che collega la frazione di San Miniato con Marcignana di Empoli. I sopralluoghi dei tecnici provinciali hanno evidenziato danni nella campata lato Empoli. Il ponte era stato scelto dall'Università di Pisa per uno studio innovativo per la messa in sicurezza in modo eco-compatibile. Nei giorni scorsi, a seguito della tragedia del ponte Morandi di Genova, il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini aveva affermato: "Dalle analisi condotte dai nostri tecnici, la situazione [generale] risulta sotto controllo, resta monitorato il ponte sull'Elsa che si trova a Isola, già verificato anche negli anni scorsi". Sempre dopo il disastro, le forze di opposizione si erano mosse in Consiglio comunale per avere ragguagli sulle condizioni dei collegamenti. Il consigliere Poggianti (Centrodestra per Empoli) aveva portato all'assise una mozione su ponti 'sorvegliati speciali', tra cui anche quello di Isola e quello di Molin Nuovo, quest'ultimo progettato dallo stesso Riccardo Morandi che ideò il viadotto sul Polcevera.

Il comunicato dal Comune di San Miniato

Dopo il drammatico evento del crollo del ponte Morandi a Genova, il Ministero delle Infrastrutture ha disposto l’avvio di un’azione di monitoraggio sullo stato di conservazione e manutenzione delle opere viarie, verificando se vi siano interventi urgenti da eseguire, in seguito a particolari condizioni di criticità strutturale.

Per rispondere a questa richiesta il Comune di San Miniato e del Comune di Empoli hanno deciso di effettuare un sopralluogo, insieme ai tecnici della Provincia di Pisa, per verificare le condizioni dei tre ponti che collegano i due territori: il ponte sull'Elsa in via 2 Giugno, il ponte di Canneto in località Molin Nuovo e il ponte di Isola.

I primi due ponti non hanno rilevato problemi strutturali e verranno quindi inseriti nell'elenco delle infrastrutture sottoposte al monitoraggio dei controlli richiesti dal Ministero, mentre il ponte di Isola dovrà invece essere chiuso, a partire da questa mattina (29 agosto), per consentire di effettuare ulteriori verifiche.

"Dalle prime analisi condotte dai tecnici nei giorni scorsi è emersa la necessità di mettere in atto una serie di approfondimenti sulle condizioni strutturali del ponte sull'Elsa che si trova a Isola – dichiarano il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini e il sindaco di Empoli Brenda Barnini -. Per consentire lo svolgimento di queste verifiche, la Provincia di Pisa, l'ente che gestisce il ponte, ha ritenuto necessario emettere un'ordinanza per chiuderlo al traffico già a partire da oggi. Nei giorni scorsi avevamo provveduto a ricollocare nella posizione adatta i restringimenti di cemento armato posti ai due ingressi del ponte che erano stati arbitrariamente spostati, limitazioni necessarie perché non consentono il traffico a mezzi larghi più di due metri – e proseguono -. Dopo che saranno stati effettuati tutti i rilievi del caso, potremo capire quale sarà l'intervento necessario per tornare ad avere la completa percorribilità della strada che da Isola porta a Marcignana, nel territorio di Empoli”. Prosegue intanto la manutenzione ordinaria degli altri due collegamenti che dividono i due comuni. “Non ci sono problemi per quello di Ponte a Elsa e anche per quello di Canneto a Molin Nuovo, un ponte progettato da Morandi, che aveva sollevato alcuni dubbi: si tratta di un'infrastruttura che non presenta problemi, stabile e sicura nella sua semplicità", concludono i due sindaci.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi al ponte di Isola, è possibile percorrere la strada statale Tosco Romagnola per arrivare da San Miniato a Ponte a Elsa, e quella provinciale di Val d’Elsa che conduce da Marcignana a Ponte a Elsa e poi a San Miniato.

