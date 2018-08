Costituzione e canzoni yiddish protagoniste in Sinagoga con il Balagan cafe’

Serata di riflessione e musica per proseguire “’18: il racconto della vita”, il fil rouge degli appuntamenti del Balagan Cafè in Sinagoga a Firenze. Giovedì 30 agosto si parlerà di “1948: La Costituzione italiana, l’articolo 3 oggi”, nuovo appuntamento con la rassegna cultural gastronomica ideata dalla Comunità ebraica di Firenze in collaborazione con Comune di Firenze e Regione Toscana (ingresso gratuito su prenotazione sinagoga.firenze@coopculture.it, 055 2346654 o 055 2466089).

Il focus sulla Costituzione italiana e sulla figura di Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente e firmatario della Costituzione italiana insieme al Capo dello Stato Enrico De Nicola e al Presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi, è affidato alla lezione recitata dell’attore Marco Gobetti su testo di Leonardo Casalino (ore 20,30 – ingresso libero). A seguire (ore 21,30 – ingresso libero) il concerto “Messia e rivoluzione” con Miriam Camerini (voce) e il trio Cidnewski Kapelye (clarinetto, contrabbasso e fisarmonica) che porteranno il pubblico alla riscoperta delle grandi canzoni yiddish del Bund (il primo Partito Socialista Ebraico) e della Rivoluzione russa. Marce, inni e canzoni d’autore più intimistiche, ballate e narrazioni che meritano di essere ascoltate, vere e proprie “perle”, lontane dal “mainstream” della musica klezmer. Ad introdurre lo spettacolo il giornalista Wlodek Goldkorn.

A precedere spettacolo e concerto l’apericena a base di prelibatezze della cucina ebraica preparate dagli chef del Balagan cafè Jean Michel Carasso e Michele Hagen (ore 19,30 – offerta consigliata 10 euro). Durante la serata, realizzata con i fondi 8xmille dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, sarà possibile effettuare visite guidate in Sinagoga alle ore 20,45 (biglietto 6,50 euro).

Programma completo e info su www.balagancafe.it www.firenzebraica.it www.jewishtuscany.it

Info e prenotazioni sinagoga.firenze@coopculture.it t. 055 2346654 o 055 2466089.

Pagina Facebook “Balagan Cafè”.

