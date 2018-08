Dieci km di bellezza sulle strade di Torrita: ritorna la corsa all'ottava edizione

Torrita di Siena: la prima domenica di settembre al via con l'ottava edizione della Torrita Ten.

Un appuntamento ormai consolidato negli anni quello che vede nella prima domenica di settembre lo svolgimento della Torrita Ten che, con l’edizione del prossimo 2 settembre, giunge alla sua ottava edizione.

L’organizzazione a cura dell’Associazione Pro Loco Torrita di Siena in collaborazione con la Chianina Running, tandem ormai collaudato, è ormai giunta agli ultimi ritocchi per accogliere podisti e camminatori al meglio.

La gara si sviluppa nel classico percorso di 10 km molto affascinante dal punto di vista paesaggistico e interessante da quello dell’alternanza di salite in cui ci vuole forza e discese in cui usare l’astuzia e la tecnica per rifiatare mentre la passeggiata ludico motoria permette ai partecipanti di trovare un’ora di relax immersi nella campagna senza mai perdere il riferimento visivo con il castello torritese.

La gara come ogni anno è inserita nel Trofeo Gran Fondo UISP e sarà coordinata da UISP Siena.

Come tutti gli anni gli organizzatori metteranno a disposizione di tutti i partecipanti un pacco gara di assoluto interesse e di utilità per chi ama questo tipo di attività e immancabili ricchi premi per i vincitori,

grazie alla proficua collaborazione e disponibilità di produttori, artigiani e imprese locali e del territorio che sostengono l’iniziativa e l’associazione Pro Loco Torrita durante tutto l’anno.

Gli atleti saranno suddivisi in categorie per fasce di età e saranno premiati i primi tre di ogni categoria (oltre i primi assoluti).

Ad accogliere tutti i partecipanti al traguardo un buffet da condividere in compagnia nella magica Piazza Matteotti e per chi vorrà sarà possibile fare anche una doccia calda presso gli spogliatoi del palazzetto comunale.

E come si dice in genere accorrete numerosi che ci sarà spazio per tutti.

Fonte: Comune Torrita di Siena, Associazione Pro-Loco

