Domani chiuse via dello Sprone e Borgo Stella a Firenze

Per lavori edili domani sarà chiusa via dello Sprone: il divieto di transito sarà in vigore dalle 9 alle 19 e riguarda il tratto da piazza dei Frescobaldi a via del Pavone. Previsti ulteriori provvedimenti, nello stesso orario, in piazza dei Frescobaldi (divieto di sosta e senso unico verso lungarno Guicciardini), Borgo San Jacopo e Ponte Santa Trinita (all’incrocio con piazza dei Frescobaldi obbligo di svolta verso il lungarno).

Sempre domani per interventi di potatura di alcuni alberi scatterà la chiusura di Borgo Stella. Il provvedimento sarà in vigore in orario 9-19 anche venerdì 31 agosto nel tratto da via d’Ardiglione a piazza del Carmine. Inoltre via dell’Ardiglione da Borgo Stella a via Santa Monaca diventerà a senso unico verso quest’ultima.

Da domani a sabato 1° settembre infine per lavori edili con piattaforma aerea sarà chiusa in orario notturno (20-4) via dei Cerchi nel tratto da via dei Cimatori a via dei Magazzini.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

