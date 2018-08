I Longobardi a Staffoli: la Festa Medievale tra banchetti, convegni e una battaglia a cavallo

Sabato 1 e domenica 2 settembre Staffoli tornerà nell'anno 574. La Festa Medievale staffolese giunge all'ottava edizione, con un'accuratezza storiografica impressionante. Se l'anno scorso fu protagonista il 1492, stavolta si celebrano i 1450 anni dall'invasione longobarda. Protagonisti, dunque, i Longobardi: si terrà prima un convegno, con l'apposito e prestigioso Centro Studi per i Longobardi in Toscana, e il giorno successivo ecco il corteo, il mercatino, la cena in piazza e quanto di più tipico ha offerto il 'Castrum Staffili' nel corso delle passate edizioni. Il grido di battaglia è sempre lo stesso: "Arrivano i Longobardi".

L'attenzione storica, fin dalla cura nei costumi, è massima. Dopo aver studiato a lungo la storia longobarda Stefania Cioffi ha diretto la creazione degli abiti, che i figuranti possono affittare all'Associazione Staffoli Eventi, organizzatrice della Festa Medievale col patrocinio del Comune di Santa Croce sull'Arno. Si alterneranno convegni con importanti studiosi dall'Università di Pisa a momenti più 'di paese' e semi-seri con le comparse staffolesi - più di duecento, un record. Inoltre sono di grande importanza la rievocazione della battaglia a cavallo al Parco della Rimembranza e il processo alla Storia, con tanto di giuria d'eccezione, in piazza Panattoni.

Il programma è ricco. Non mancheranno i banchetti su tutta via Livornese (da via delle Pinete a via Fattori) offerti dalle attività commerciali staffolesi, le quali rimarranno aperte. Ci sarà la passeggiata eco-storica nelle Cerbaie durante la quale si terrà una particolare rievocazione storica, così come saranno presenti pure il personaggio di San Michele Arcangelo e gli amici di Salindres, città francese gemellata con Staffoli. Sono stati invitati anche gli sbandieratori di Samo e i membri dell'associazione Benevento Longobarda, con i quali Staffoli Eventi ha già iniziato un proficuo sodalizio. L'ingresso alla festa è libero e si possono noleggiare i costumi da Staffoli Eventi o dall'associazione di Benevento. In più, la gelateria La Goloseria presenterà il gusto speciale 'Speculus' in onore dei Longobardi.

"Un lavoro importante per Staffoli e per la sua comunità. I volontari sono al lavoro tutto l'anno per dare alla cittadina un momento non solo di divertimento, ma anche di cultura e di educazione. Il Comune dà una mano come sempre, sia adesso che in futuro" ha commentato il sindaco Giulia Deidda, presente alla conferenza stampa con i membri di Staffoli Eventi Daniele Bocciardi, Giancarlo Andreanini, Gabriele Toschi e al presidente onorario Alexandre Armand. Oltre a loro presente pure Stefano Masi, che sarà il presentatore ufficiale della giornata del 2 settembre.

PROGRAMMA

Sabato 1 settembre - Longobardi in Toscana

Convegni alla sala silo parrocchiale di via Foscolo in collaborazione col Centro Studi Longobardi in Toscana.

0re 17.30 - Dott.ssa Veronica Marianelli, 'Finalità del centro studi e obiettivi futuri'

ore 18 - Dott. Giulio Ciampoltrini, 'Il sepolcreto della scafa al Ponte alla Navetta'

ore 18.40 - Dott. Davide Trentacoste, 'La Toscana bizantina prima dei Longobardi'

ore 19.10 - Dott. ssa Patrizia Marchetti, 'Le prime pievi nelle Cerbaie del periodo Longobardo'

ore 19.40 - Dott. Massimiliano Petrolo (presidente del Centro Studi), conclusioni

ore 20.30 - Apericena con degustazione di due assaggi e vino cotto longobardo con bocconcini dei nostri giorni

ore 21.30 - Esibizione in costume longobardo dell'Associazione Culturale di Benevento

Possibilità di noleggio costumi per la Festa Medievale

Domenica 2 settembre - Arrivano i Longobardi

ore 9-12 - “Alla ricerca delle nostre origini”- Percorso storico-naturalistico con partenza dal Centro Avis-Pro Loco a cura del Centro Studi Longobardi in Toscana di Staffoli. L'escursione è condotta da una Guida Ambientale Escursionistica ed è rivolta a tutti. Lunghezza 5 km. Ritrovo all'Avis di via Foscolo alle 9.

ore 15,30 - Apertura delle taverne lungo la via Livornese e del Mercatino tipico Medievale nella Piazza Panattoni, davanti alla Chiesa

ore 16-16,30 - Ritrovo dei figuranti al centro Avis-Aido-Admo

ore 17,15-17,30 - Partenza del Corteo storico alla volta del centro del paese

ore 18,30- “Staffili, pietra di confine: la grande battaglia” nel Parco della Rimembranza

ore 19,30-20 - Banchetto Medievale libero a cura delle Taverne Staffolesi con apparecchiatura lungo tutta la Via Livornese

ore 21,00-21,15 - Saluti delle autorità, premiazioni, consegna attestati

ore 21,30 - “Processo alla storia” Indagine semiseria al periodo storico rappresentato a cura dell’Associazione di p.s. Staffoli Eventi.

ore 23 - Saluti, ringraziamenti e chiusura della festa.

Gianmarco Lotti

