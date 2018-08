Guasto idrico in via Rovai, due cantieri per risolvere i disagi

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto verificatosi nella serata di ieri, sulla rete di distribuzione nel Comune di Montelupo Fiorentino, oggi mercoledì 29 agosto è in corso una interruzione idrica in via Rovai, nel tratto compreso tra le vie della Pace e Tosco-Romagnola.

I nostri tecnici sono sul posto dalla serata di ieri. L’intervento di riparazione è ancora in corso, e nel corso della mattina si procederà anche a un ulteriore lavoro sulla stessa condotta.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 14, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

La condotta idrica di via Rovai è obiettivamente datata e, per questo, soggetta a maggiori rischi di rotture. Ai guasti sono sempre seguite riparazioni puntuali, nel tentativo di limitare per quanto possibile i disagi alle utenze. Acque è consapevole di come quella in oggetto sia una delle molte tubazioni del territorio gestito (una rete idrica di 6mila chilometri) che avrebbe bisogno di un importante intervento di sostituzione, al punto che proprio per la mattina di oggi, mercoledì 29 agosto, era in programma un significativo lavoro per la sostituzione di 20 metri di condotta. Il guasto imprevisto di ieri sera, verificatosi sul tratto immediatamente successivo a quello oggetto della sostituzione, ha costretto i tecnici ad aprire un secondo cantiere e ad anticipare le operazioni sin dalla serata di ieri. Entrambi i lavori saranno terminati entro la mattina, con la sostituzione totale di circa 23 metri di tubazione, con l’obiettivo di migliorare il servizio in termini di qualità e continuità.

Fonte: Acque Spa

