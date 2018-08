'Inbanda', bande musicali domenica 2 settembre nel Parco di Pratolino

Seconda edizione di 'Inbanda' che rinnova l'arte delle filarmoniche. Ingresso libero "Inbanda nel Parco" domenica 2 settembre nel Parco mediceo di Pratolino (Vaglia). L'evento, giunto alla seconda edizione, è organizzato da Città Metropolitana di Firenze con la collaborazione di Anbima. La manifestazione del 2 settembre è ancora più corposa rispetto alla prima edizione: l'obiettivo è che cresca fino a diventare un appuntamento prestigioso per tutte le filarmoniche nazionali ed europee. Domenica 2 settembre nel Parco saranno presenti 9 bande del territorio regionale, con oltre 300 musicanti, per oltre 4 ore di musica e 2 concerti: uno con inizio alle ore 10.30 e l'altro alle ore 15. L'iniziativa è a partecipazione libera e gratuita. Disponibile per l'occasione un servizio navetta interno riservato a disabili e non deambulanti. Il punto ristoro presso la Locanda sarà regolarmente aperto con proposte per tutti i gusti.

La giornata è dunque interamente dedicata alla musica bandistica, tradizione molto sentita nel territorio metropolitano, dove le filarmoniche rappresentano una cultura da sostenere: oltre a offrire musica di qualità, esse sono un forte motore di aggregazione tra generazioni e svolgono anche un'importante funzione di diffusione culturale, avvicinando alla musica piccoli e grandi.

