Principio di incendio nei pressi della rotonda davanti il cimitero in via dei Cappuccini a Empoli. Le fiamme si sono sviluppate nella serata di oggi, 29 agosto. Le fiamme lambiscono la strada. In pochi minuti sono giunti sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Ad allertare i vigili del fuoco anche il consigliere comunale di Montaione, Leonardo Rossi. Le fiamme, sono forse scaturite da un mozzicone di sigaretta lanciato sul ciglio della strada.

