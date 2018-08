Investito nella notte bambino di 9 anni a San Romano

Un bambino di 9 anni di origine nordafricana è stato investito ieri sera sul tardi lungo la sp Romanina a San Romano di Montopoli, non distante dal ponte che porta a Castelfranco di Sotto. Sul posto è stata chiamata la Pubblica assistenza di Montopoli, un'automedica e i carabinieri della Compagnia di San Miniato. Il piccolo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Empoli ma non sarebbe in gravi condizioni. Ancora da chiarire le condizioni in cui è avvenuto l'incidente.

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno