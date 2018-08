Ladri devastano camera da letto per portare via la cassaforte

Hanno trovato la cassaforte, ben nascosta dietro l'armadio della camera da letto, e l'hanno letteralmente smurata, compiendo un danno notevole. I ladri hanno fatto irruzione in un'abitazione di Lastra a Signa, non distante dal confine con Scandicci. Lo sdegno della residente, che vive lì con marito e figlio, è arrivato su Facebook all'attenzione della piazza virtuale dei concittadini. Il fatto, avvenuto giorni fa, è stato denunciato ai carabinieri ma la rabbia è tanta. Oltre al valore di quanto contenuto tra le pareti di ferro rubate, c'è anche il danno all'immobile e il soqquadro che è stato fatto in casa.

