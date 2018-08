Nogarin riceve l’arciere paralimpico Matteo Panariello, record mondiale agli ultimi europei

“Siamo molto orgogliosi come livornesi del tuo risultato raggiunto; un esordio incredibile che si ricorderà negli anni”. E’ quanto ha detto il sindaco Filippo Nogarin nel ricevere a palazzo comunale , insieme all’assessore allo sport Andrea Morini, l’atleta Matteo Panariello, arciere primatista europeo nella categoria visually impared con una prestazione record mondiale realizzata negli ultimi Campionati del 18 agosto scorso.

L’atleta paralimpico era accompagnato dal suo allenatore Paolo De Nista e dal presidente della Compagnia Arcieri Livornesi, Fabio Palandri.

Scambio di doni e di ringraziamenti da parte dell’Amministrazione comunale.

Alla domanda del sindaco Nogarin di come sia nata questa grande passione per l’arco che ha portato Matteo a conquistare il titolo europeo, il giovane arciere (30 anni) ha risposto che “è stato solo per puro caso, provando semplicemente la disciplina sportiva a cui mi sono subito appassionato . La fortuna poi di aver trovato un allenatore come Paolo Del Nista con cui ho instaurato un rapporto stretto, quasi fossimo un’unica persona, mi ha permesso di raggiungere i risultati che ho ottenuto”.

Guardando ai Campionati Mondiali, Matteo Panariello ha quindi ringraziato l’Amministrazione Comunale per il riconoscimento che gli è stato attribuito. “Essere qui oggi – ha sottolineato – vale quanto ricevere una medaglia”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

