Nuova data fiorentina per il tour dei Negramaro nei palazzetti

La nuova tournée dei Negramaro, “Amore Che Torni Tour Indoor 2018” , è un successo. Dopo il raddoppio della data di Bari, si aggiunge un nuovo show anche a Firenze domenica 16 dicembre al Mandela Forum.

I biglietti per la nuova data saranno in vendita dalle ore 16.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dopo lo straordinario successo negli stadi italiani quest’estate, dove i negramaro hanno fatto sognare ed emozionare oltre 175.000 spettatori, la nuova tournée della band “Amore Che Torni Tour Indoor 2018”, prodotta e organizzata da Live Nation Italia, fa tappa nei principali palasport italiani con 16 nuovi concerti.

Il tour, che avrà la sua “prova generale” il 15 novembre a Rimini, partirà ufficialmente da Bologna il 17 novembre, per poi fare tappa a Mantova (il 18), Padova (il 20), Conegliano (il 21), Milano (il 23), Torino (il 26) e Roma (il 29) e trasferirsi a dicembre a Caserta (il 2), Acireale (il 5), Reggio Calabria (l’8), Bari (il 10 e 11), Eboli (il 13) e Firenze (il 15 e 16).

Con i loro concerti quest’estate i negramaro hanno fatto segnare un importante record: nessuna band italiana, infatti, aveva mai realizzato 6 date negli stadi in unico tour. Un vero e proprio primato che ha fatto entrare i negramaro nel guinnes della musica italiana.

La band è attualmente in radio con il loro nuovo singolo “Amore Che Torni” (Sugar), terzo estratto dall’album omonimo già certificato Doppio Platino e arriva dopo che entrambi i singoli precedenti “Fino all’imbrunire” e “La prima volta” hanno conquistato la vetta della classifica EarOne ed ottenuto entrambi la certificazione Platino.

Di seguito il calendario completo:

NOVEMBRE 2018

Giovedì 15 – Rimini – RDS Stadium – “Data Zero”

Sabato 17 – Bologna- Unipol Arena

Domenica 18 – Mantova – Palabam

Martedì 20 – Padova – Kioene Arena

Mercoledì 21 – Conegliano – Zoppas Arena

Venerdì 23 – Milano – Mediolanum Forum

Lunedì 26 – Torino – Pala Alpitour

Giovedì 29 – Roma – Palalottomatica

DICEMBRE 2018

Domenica 2 – Caserta – Palamaggiò

Mercoledì 5 – Acireale – Pal’Art Hotel

Sabato 8 – Reggio Calabria – Palacalafiore

Lunedì 10 – Bari – Palaflorio

Martedì 11 – Bari – Palaflorio

Giovedì 13 – Eboli – Palasele

Sabato 15 – Firenze – Mandela Forum

Domenica 16 – Firenze – Mandela Forum – NUOVA DATA

