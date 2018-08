Pericoli in strada, poliziotto ferma due pregiudicati a San Giuliano

Manovre pericolose a San Giuliano Terme da parte di un'auto guidata da due pregiudicati di Lucca, noti per furti commessi in passato. A fermarli è stato un'agente della Questura di Pisa che si stava recando a lavoro la scorsa notte. Da solo è riuscito a fermare la Peugeot 307 'imbizzarita' in strada, con un'arma in pugno e in una via poco illuminata. Dopo l'arrivo dei colleghi, chiamati dall'agente stesso, i due sono stati fermati. Non avevano con loro attrezzi per lo scasso ma nei loro confronti saranno elevate multe rilevanti. Inoltre è stato richiesto al questore il foglio di via dal territorio di San Giuliano Terme.

