Tutto pronto per la 24esima edizione del Trofeo Memorial Antonio Cordischi

È tutto pronto in casa Tau per la 24esima edizione delMemorial Antonio Cordischi. La manifestazione, riservata alla categoria Giovanissimi B (atleti nati nel 2005), scatterà domani, giovedì 30 agosto e vedrà al via alcune delle realtà più importanti del calcio giovanile regionale e non solo, come Fiorentina, Livorno e Pisa oltre ai padroni di casa del Tau. Grande attesa poi anche per la Cordischi Cup, il rinnovato format che porterà sul campo di Altopascio, oltre alle prime tre qualificate del Memorial anche alcune big del calcio italiano come Juventus, Sampodoria, Genoa e Inter. E proprio il match tra i bianconeri e gli amaranto, in programma venerdì 14 settembre alle 15, sarà tra gli appuntamenti più attesi di queste due settimane di grande calcio.

Sedici le squadre al via del Memorial Cordischi, con i padroni di casa del Tau Clacio inseriti nel girone D insieme a Pistoiese, San Miniato e Pontassieve. Dopo la fase a gironi, che si svolgerà dal 30 agosto al 5 settembre, via ai quarti di finale il giorno successivo, poi semifinali e finali per il per il terzo e quarto e per il primo e secondo e posto, entrambe in programma mercoledì 12 settembre rispettivamente alle 18.45 e alle 21.

Le prime tre classificate, insieme al Tau, accederanno poi ai gironi della Cordischi Cup, in programma nel fine settimana del 14 e 15 settembre, dove affronteranno alcune delle squadre più importanti a livello nazionale. Sabato pomeriggio, 15 settembre, spazio poi alle semifinali e domenica 16 le finali, a partire da quella per l'11esimo e il 12esimo posto per poi arrivare alle 17.20, quando ci sarà il gran finale con la sfida per il primo e secondo posto.

Ancora una volta dunque, due settimane di grande calcio ad Altopascio.

GIRONI.

GIRONE A: Livorno, Fiorentina, San Marco Avenza, Sporting Arno

GIRONE B: Pontedera, Sestese, Poggibonsese, Venturina Calcio

GIRONE C: Pisa, Atletico Lucca, Maliseti Tobbianese, Affrico

GIRONE D: Tau Calcio, Pistoiese, San Miniato Siena, Pontassieve

CALENDARIO PARTITE - GIOVEDÌ 30 AGOSTO

Giovedì 30 agosto

ore 18.45: San Marco Avenza - Sporting Arno

ore 20: Pontedera - Sestese

ore 21.15: Poggibonsese - Venturina

Fonte: Ufficio Stampa

