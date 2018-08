Rifiuti del trasloco abbandonati alla riserva di Montefalcone, denunciati

Il trasloco di mobili vecchi e altri rifiuti è andato non nell'isola ecologica, ma nell'area verde della riserva di Montefalcone, sulle colline di Castelfranco di Sotto. 'La Nazione' riporta che i titolari saranno denunciati dai carabinieri forestali per abbandono rifiuti, multati per oltre 30mila euro e segnalati al Garante per la privacy. Eh sì, perché gli addetti che incautamente hanno lasciato i rifiuti in una delle aree naturali di pregio del comprensorio, hanno abbandonato anche documenti relativi alla famiglia che aveva dato l'incarico di smaltire tutto il vecchio mobilio per il trasferimento in una nuova casa. Proprio da loro sono andati inizialmente i militari e hanno scoperto che non avevano responsabilità nel gesto, proprio perchè avevano affidato in modo legale il disfacimento.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto