San Godenzo, chiusa la Sp 95 'Del Castagno'

Fino al 17 settembre in orario 9-17 per lavori di ripristino e riqualificazione Per effettuare lavori di ripristino di opere idrauliche superficiali sulla carreggiata e di riqualificazione del piano viabile, è prevista la chiusura al transito dei veicoli, in entrambi i sensi di marcia e in orario 9.00/17.00, della strada provinciale n. 95 "Del Castagno" dal km 10+000 al km 12+000 circa, nel Comune di San Godenzo, da oggi 29 agosto a lunedì 17 settembre 2018.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

