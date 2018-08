Servizio Civile, 12 posti all’Università per Stranieri di Siena

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale. Tra i posti disponibili in Toscana, dodici sono presso l’Università per Stranieri di Siena, che propone i due progetti “BiblioUNISTRASI3” e “OrientaUNISTRASI3”, in continuità con quelli attivati negli anni precedenti.

Nel progetto BiblioUNISTRASI3 i volontari saranno impegnati in un lavoro di studio, ricerca, valorizzazione, promozione volto alla salvaguardia e alla promozione della Biblioteca dell’Università: l’obiettivo è migliorare i servizi offerti nelle attività di catalogazione, di conservazione e valorizzazione del patrimonio posseduto, sia nel settore librario che in quello audiovisivo.

Nel progetto OrientaUNISTRASI3 i volontari coadiuveranno l’Università nel potenziamento dei servizi di informazione, comunicazione, accoglienza e diritto allo studio in favore di una vastissima utenza, incrementando la qualità e la quantità dei servizi in favore dei cittadini, delle famiglie, degli studenti e delle loro famiglie.

I progetti durano 12 mesi, sono retribuiti con un compenso mensile di 433,80 euro e offrono la possibilità di fare una significativa esperienza formativa all’interno di un Ateneo con studenti italiani e internazionali.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione dei volontari è il 28 settembre 2018.

Per partecipare al bando occorre essere maggiorenni ma non aver superato i 28 anni. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito dell’Università per Stranieri di Siena: www.unistrasi.it

Fonte: Università per stranieri di Siena - Ufficio Stampa

