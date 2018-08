A Firenze, zona Isolotto, tra via Cecioni e via Andreotti è in corso una sparatoria. Il tutto è iniziato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 29 agosto. Dalle prime informazioni si apprende che un quarantottenne, ex calciante del calcio storico fiorentino, ha iniziato a sparare e a prendere di mira i passanti. Si parla di quattro feriti, ma le notizie sono frammentarie. Sul posto sta intervenendo la polizia. Chiuse tutte le strade.

Sui social è corso l'allarme di una persona che si era barricata a Villa Vogel con tanto di pistola, ma per adesso pare che l'azione sia spostata poco più a est. Via Andreotti e via Cecioni sono infatti contigue a viale Talenti, molto vicine a via Canova (teatro pochi mesi fa della tragedia di Duccio Dini).

Stando alle prime informazioni, l'ex calciante avrebbe perso la testa in un bar della zona e avrebbe esploso già in quel locale alcuni colpi. Prima avrebbe colpito una donna - si presume sia l'ex compagna - nei pressi di Piazza Isolotto e poi sarebbe fuggito in via Andreotti, teatro della sparatoria. La polizia sta cercando l'uomo, che è armato. Gli agenti sono in strada con indosso il giubbotto antiproiettile e sono armati di mitra. Come detto, le notizie per ora sono frammentarie e si attende la ricostruzione completa e ufficiale.

Chiuse le strade da via Andreotti a via Canova, da via Fedi a via Cecioni.

Colpi sparati in aria

Secondo quanto appreso dalle prime testimonianze, dopo aver puntato la pistola contro la dipendente del bar in piazza dell'Isolotto, il 48enne sarebbe andato via e avrebbe sparato due colpi in aria.

Nessun ferito

Non ci sarebbero persone ferite. L'uomo, a quanto si apprende, avrebbe esploso dalla pistola colpi di proiettile di calibro da 9mm per aria.

L'uomo sarebbe fuggito

Sarebbe smentita la notizia secondo cui il 48enne si sarebbe barricato in casa dopo aver minacciato la donna con la sua pistola. Le ricerche starebbero proseguendo a tappeto, anche la zona intorno al palazzo dove risiede l'uomo, inizialmente isolata dalla polizia, è stata liberata.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

