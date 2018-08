Via del Brennero: in fase finale i lavori per la sostituzione del tubo che alimenta l'acquedotto cittadino. Nel prossimo fine settimana chiude la strada in corrispondenza dell'incrocio con via Salicchi. Ecco i percorsi alternativi. Il cantiere chiuderà definitivamente la notte del 5 settembre.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

