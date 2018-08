Compro oro, fino a ottobre le richieste di iscrizioni nel registro operatori

La Questura di Pisa comunica che a partire dal 3 settembre p.v. e fino al 2 ottobre 2018 sarà possibile presentare istanza di iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro, previsto dall’art. 3 del d.lgs 25 maggio 2017 nr. 92 (pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze su G.U. nr. 151 del 2 luglio u.s., emanato il 14 maggio 2018).

Gli operatori Compro oro, attivi alla data di cui sopra, che richiederanno l’iscrizione entro il 2 ottobre p.v., potranno proseguire nello svolgimento della propria attività senza dover attendere la pronuncia di accoglimento da parte dell’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi) sulla richiesta presentata.

A partire dal 3 ottobre 2018, coloro i quali, invece non avranno presentato l’istanza di iscrizione, dovranno interrompere lo svolgimento della propria attività. Potranno riprenderla solo dopo aver presentato istanza di iscrizione nel Registro e a seguito della pronuncia di accoglimento dell’OAM.

Ai fini dell’iscrizione nel Registro, occorre essere in possesso dell’attestazione rilasciata dalla Questura territorialmente competente, del possesso e perdurante validità della licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 127 T.u.l.p.s..

Pertanto, occorrerà rivolgersi presso la Questura di Pisa - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale – Ufficio Autorizzazioni (orario al pubblico lunedì – mercoledì- venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00) - per la presentazione dell’apposita istanza in bollo da euro 16,00.

Nel caso di più sedi operative dotate di licenze intestate allo stesso titolare, è sufficiente allegare l’attestazione rilasciata per la licenza primaria (cd licenza madre).

Fonte: Questura di Pisa

