Controlli a ponti e viadotti, sotto osservazione il cavalcavia Fi-Pi-Li a San Miniato Basso

Non hanno sosta i controlli agli assi viari della Toscana. San Miniato è stata interessata ieri dalla chiusura del ponte di Isola, che collega la frazione con Marcignana (Empoli), e oggi ha visto operare gli addetti della Avr al cavalcavia della Firenze-Pisa-Livorno che sorvola viale Marconi a San Miniato Basso. La manutenzione giunge, come molti sapranno, a margine del tragico incidente del ponte Morandi. Come si può vedere dalle immagini inviateci in redazione, il cemento armato è eroso in alcuni tratti, facendo vedere l'armatura. La particolarità di questo materiale è l'erosione di fronte agli agenti atmosferici (vento e piogge), per questo a lungo andare si necessita di lavori certosini per il mantenimento della struttura.

