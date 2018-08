Cordoglio di Eike Schmidt per la morte di Nano Campeggi

Nell’apprendere la notizia della scomparsa, a 95 anni, del maestro Silvano (Nano) Campeggi, straordinario artista fiorentino che occupa un posto speciale nella storia di Firenze, il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, esprime il proprio cordoglio alla Signora Elena e a tutta la famiglia.

Campeggi è una vera e propria star nel panorama internazionale del cinema, per cui ha realizzato moltissimi manifesti, tra i quali spiccano quelli, iconici, di vere e proprie pietre miliari della filmografia di Hollywood: Via col vento, Casablanca, Cantando sotto la pioggia, Un americano a Parigi, West Side Story, La gatta sul tetto che scotta, Vincitori e vinti, Exodus, Colazione da Tiffany, Ben Hur.

Nel 1979 l’artista, con il tratto generoso che lo ha sempre contraddistinto, decise di donare agli Uffizi un suo autoritratto: si tratta, in realtà, di un doppio autoritratto, in cui il volto compare nella parte posteriore della tela, mentre nella parte anteriore, quella esposta, Campeggi si mostra di spalle. Uomo sorprendente, con grande senso dell’umorismo, anche quando doveva immortalarsi per le Gallerie degli Uffizi.

Fonte: Ufficio Stampa

