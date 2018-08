Corsa dei Carretti, Santa Maria a Monte Di Tutti punta il dito sulla sicurezza

Domenica 26 agosto a Santa Maria a Monte si è svolta la corsa dei carretti. Le feste sono benvenute e pertanto non è assolutamente nelle nostre intenzioni fare i "guastafeste", ma alcune cose anche nelle feste vanno rispettate, in primis la garanzia di adeguate misure di sicurezza per il pubblico; infatti, quei carretti che sfrecciavano in discesa tra due file di spettatori senza alcuna barriera di protezione, non erano certo sinonimo di sicurezza. Un Saggio cinese diceva che "tutto è bene quel che finisce bene" e per fortuna tutto è andato Bene, o quasi: pensiamo a cosa sarebbe potuto accadere se, a causa dello sbandamento riportato dalle Cronache, il carretto avesse procurato danni ancora più gravi alle persone fra il pubblico. La sicurezza avrebbe avuto costi minimi, sarebbero bastate banali presse di paglia dislocate lungo TUTTO il percorso a protezione degli spettatori. Crediamo che la carenza non sia a carico degli organizzatori. Piuttosto, le responsabilità sono di chi ha autorizzato la manifestazione senza prendere i provvedimenti del caso, ovvero l'Amministrazione comunale, specie nella figura del Sindaco.

Santa Maria a Monte di Tutti

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte