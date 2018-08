Dall'abbandono scolastico a un diploma professionale: 'happy end' per oltre 200 ragazzi

Dall'interruzione di un cammino scolastico alla felicità per aver raggiunto un diploma spendibile nel mercato del lavoro. Questa storia a lieto fine riguarda oltre 200 ragazzi che martedì 11 settembre, nei locali dell'auditorium 'Terzani' della biblioteca 'San Giorgio' di Pistoia, saranno coinvolti nell'evento conclusivo dei progetti 'Ricordo', 'Coach' e 'Nemo', attivati sul territorio nel biennio appena concluso dall'agenzia Formatica di Pisa, in partnership con Copping, Istituto Modartech, Cescot Confersercenti e Sophia.

I percorsi contro la dispersione scolastica, che è stato svolto in attuazione del Piano Garanzia Giovani, del piano di Formazione professionale della Provincia di Pistoia e con il concorso finanziario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Toscana, hanno riguardato in tutto sette indirizzi: ristorazione cucina, sala bar, addetto acconciatore, operatore elettrico, estetista, meccanico delle autoriparazioni, addetto alla riparazione di veicoli a motore. Nel corso dei mesi i ragazzi hanno potuto mettersi subito alla prova con stage in aziende del territorio e, in precedenza, hanno frequentato lezioni in aula con metodologie innovative di didattica, come per esempio l'utilizzo in classe della 'gamification', uno stimolo alla sana competizione mutuata dal mondo dei videogames. Ai ragazzi era stato fornito gratuitamente un tablet come strumento didattico al posto dei libri, in modo da poter svolgere lezioni al massimo della interattività. Adesso quasi tutti i partecipanti sono riusciti a ottenere una qualifica europea di terzo livello e una parte ha già trovato un impiego in azienda.

L'evento dell'11 settembre avrà inizio alle 9,30 con l'accoglienza dei partecipanti. Dopo il saluto dei partner coinvolti e delle istituzioni, sarà proiettato un filmato sull'attività svolta e si parlerà dei progetti sul territorio per dare un supporto ai 'drop out', ovvero i giovani fuoriusciti dal sistema scolastico tradizionale. La mattinata terminerà con la consegna degli attestati da parte della Regione Toscana e uno spazio dedicato alle testimonianze dirette dei corsisti.

Tutte le notizie di Pistoia