Due false mime denunciate dalla municipale per molestie, travisamento e resistenza

Le due donne sono state viste dalla responsabile della Zona Centrale nel primo pomeriggio di oggi in via Vacchereccia mentre infastidivano una turista intenta a mangiare un gelato. All’intervento della Polizia Municipale le due si sono date alla fuga. La prima è stata raggiunta in piazzetta di Parte Guelfa. La donna ha cercato di divincolarsi e, per non consegnare il denaro che aveva con sé, si è messa in bocca 10 euro che poi però ha sputato. La donna è stata accompagnata presso la sede della Zona Centrale e poi è scattata la ricerca della seconda falsa mima, che è stata individuata e stata fermata in via dei Magazzini al termine di una breve fuga. Anche lei ha cercato di nascondere il denaro in bocca arrivando a ingoiare una banconota da 50 euro. La seconda mima è stata accompagnata a sua volta in via delle Terme dove le sono stati sequestrati 20 euro.

Per le due false mime mi è sono scattate le denunce per molestie in concorso, travisamento (avevano il volto dipinto di bianco) e resistenza a pubblico ufficiale oltre alla multa per l’attività di mimo abusivo (sanzione da 160 euro). Una delle due aveva a suo carico un decreto di espulsione e per questo rischia l’arresto da uno a sei mesi.