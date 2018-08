Ex scuola di Saline, accordo Volterra-Camera di Commercio per il tetto

Raggiunto l'accordo tra Comune di Volterra la Camera di Commercio di Pisa. Partiranno quindi il dieci settembre prossimo i lavori per la copertura del tetto nella ex scuola, in prossimità della Stazione a Saline di Volterra. L’importo totale dell’intervento è di circa 54mila euro di cui 32.400 a carico del Comune di Volterra e i restanti 21.600 dalla Camera di Commercio di Pisa.

«L'area – sottolinea il sindaco di Volterra Marco Buselli - dovrebbe avere una complessiva riqualificazione e sembra che anche la Camera di Commercio, con cui abbiamo trovato un accordo per mettere in sicurezza il tetto, abbia intenzione di alienare importanti volumetrie, che esprimono interessanti potenzialità di sviluppo. Ringrazio il presidente, Valter Tamburini, per aver impresso un'accelerazione alla riqualificazione dell'area. Poco più in là è finalmente in funzione anche il nuovo Depuratore di Saline di Volterra, che affianca quello già operativo, realizzato, dopo decenni, nel capoluogo»

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Volterra