Fondazione Ant, beneficenza e intrattenimento con Note di vino

Fondazione ANT organizza mercoledì 5 settembre alle ore 19.30 una serata inedita nel panorama fiorentino, Note di Vino: un'elegante ed esclusiva cena con il vino come tema di fondo: ogni piatto infatti sarà a base di un diverso vino. L’evento presentato da David Ciaccheri, amico di ANT, si svolgerà a bordo piscina nella splendida location del Golf Club Ugolino – via Chiantigiana per Strada, 3 - che, cogliendo l’occasione delle serate miti di fine dell’estate, si trasformerà nello scenario ideale per accogliere un evento che vuole coniugare l’aspetto benefico a quello dell’intrattenimento. Durante la cena e nel corso della serata sarà possibile trovare musica dal vivo grazie alla partecipazione della Colombo Swing Band. A seguire si svolgerà un’asta di vini pregiati a cura della Galleria Pananti Casa d’aste donati dall’associazione Le Donne del vino. Inoltre Teatro Fragranze Uniche donerà un omaggio profumato a tutte le signore presenti alla serata.

Charity for ANT è possibile grazie alla collaborazione di Engel & Volkers, Banca Passadore & Co., Fani Gioielli, Circolo Golf Ugolino, Fabio Rusconi, Galleria Pananti, Stargate, Ass. Le Donne del Vino, Teatro Fragranze Uniche, Il Sole nel borgo, Ceramica Artistica Solimene, UnipolSai Agenzia Firenze Est.

Per partecipare all’iniziativa è richiesta un’offerta minima di 60 euro. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività che ANT svolge a Firenze, Prato e Pistoia.

La struttura sanitaria della Fondazione ANT nella regione Toscana è composta da 10 medici, 6 infermieri e 4 psicologi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.

Fonte: Fondazione Ant

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli