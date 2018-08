Di nuovo in funzione il fontanello di Uliveto Terme

E' tornato in funzione da giovedì 30 agosto il fontanello posizionato a La Porta di Uliveto Terme. "Come ci ha spiegato la nuova ditta _ dice il Sindaco, Juri Taglioli _ non è stato possibile, come avremmo voluto e come avevamo chiesto alla ditta stessa, far partire contemporaneamente il fontanello di San Giovanni alla Vena. Per quest'ultimo, infatti, occorre un po' di tempo in più sia per l'inserimento di due bocchette, e conseguentemente di due vani per acqua naturale e per acqua gassata, sia per l'attesa dell'arrivo di alcuni componenti elettronici da aziende che in agosto erano in ferie, ma sarà ripristinato comunque a breve. Inoltre abbiamo approfittato di questo periodo di sosta forzata dei fontanelli per dare qualcosa in più ai cittadini, un'acqua ancora più salubre di prima, grazie a un doppio sistema di filtrazione a carboni attivi e granuli d'argento. Periodicamente pubblicheremo le analisi dell'acqua su un'apposita pagina del sito istituzionale www.viconet.it, ovviamente l'acqua è sempre adatta a tutti e a tutte, anche ai bambini".

Come in passato le tessere per prelevare l'acqua saranno vendute in alcune delle attività nei pressi dei fontanelli, indicate in cartelli apposti sulle strutture, e potranno essere utilizzati anche gli spiccioli. "I costi dell'acqua sono rimasti invariati rispetto a prima _ conclude il Sindaco _ siamo davvero contenti di poter ripartire con questo importante servizio dopo il periodo di stop dovuto al fallimento della cooperativa che gestiva i due fontanelli nel nostro territorio e altri nei Comuni circostanti. Ne approfitto per scusarmi ancora con la cittadinanza per i disagi dovuti a questo spiacevole imprevisto e vorrei ringraziare tutti per la pazienza e la comprensione dimostrate".

Fonte: Ufficio Stampa

