I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti poco prima delle 14 di oggi, giovedì 30 agosto, circa per un incendio a Poggio a Caiano. Ha preso fuoco un macchinario adibito alla lavorazione del plexiglass in uno stabile in via Michelangelo all'angolo con via Giotto. L'incendio è stato spento e successivamente sono state effettuate le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza. Non si segnalano danni a persone.

Tutte le notizie di Poggio a Caiano