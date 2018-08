Il glam rock dei The Darkness sconvolge Prato

Tornano in Italia i The Darkness, per un’unica data italiana assolutamente imperdibile! Il Festival propone con questa data un concerto di certo non banale, dedicato a tutti gli amanti dell'hard rock e del pop metal che sarà sicuramente molto apprezzato anche da chi non ha particolare empatia con il genere. I The Darkness, nei primi anni 2000 sono stati in grado riportare alla moda look e folte chiome in pieno stile anni ’70; il loro hard rock ispirato a mostri sacri come Ac/Dc, Led Zeppelin, T-Rex, The Queen e Van Halen ha bucato gli schermi delle emittenti musicali internazionali e surriscaldato le radio di milioni di ascoltatori. Ad ogni rock party che si rispetti non possono mancare gli acuti in falsetto del cantante Justin Hawkins, accompagnati dalle schitarrate e dagli assoli del fratello Dan su hit intramontabili come “Love is Only a Feeling” o “One Way Ticket To Hell…And Back”. Justin, Dan, Frankie e la new entry Rufus Tiger Taylor, sono riusciti a portare avanti il proprio progetto musicale affrontando alti e bassi dovuti agli eccessi tipici del rock’n’roll e hanno proseguito egregiamente la propria carriera, giungendo fino ad oggi con un nuovissimo album in studio.

‘Pinewood Smile’ è il quinto disco della band ed è stato pubblicato lo scorso 6 ottobre per la label Cooking Vinyl/Edel. Scritto a Putney (Londra), registrato in Cornovaglia e prodotto da Adrian Bushby (Foo Fighters, Muse), i pezzi che lo compongono hanno tutti gli elementi classici che caratterizzano da sempre la band, ma non solo. Sono numerosi i livelli di lettura e le sfumature che rendono il disco fresco e attuale. Tra i singoli usciti “All The Pretty Girls”, ‘Solid Gold’ e ‘Southern Trains’ in rotazione nelle principali radio internazionali. Con questo album i The Darkness sono ufficialmente tornati in carreggiata con nuova energia e vitalità, pronti per un’ennesima, scintillante ed epica avventura musicale.

Fonte: Prato è Spettacolo

