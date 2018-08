Incidente fra tre auto al casello di Viareggio dell'A12: muore una 50enne

Incidente mortale al casello di Viareggio dell'A12. Una 50enne di origine romena e residente a Lecce è morta, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. Sarebbero tre le auto coinvolte. Una è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Gli altri sono stati portati all'ospedale Versilia, ma non son in pericolo di vita.

La 50enne viaggiava sul sedile posteriore della Dacia dove c'erano altre due persone di Massa. Subito soccorsa è morta poco dopo. Sul posto, oltre al Pegaso, sono intervenuti l'automedica e le ambulanze della Croce Verde e della Cri di Viareggio e gli agenti della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione la Dacia stava uscendo dal casello quando avrebbe toccato lo specchietto della Nissan, che procedeva in senso opposto, finendo poi frontalmente contro la Mercedes.

