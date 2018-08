Moda, arte e design: Istituto Marangoni ospita gli Open Day

Istituto Marangoni si prepara ad ospitare gli Open Day dedicati a tutti i futuri professionisti della moda, arte e design presentando l’ampia offerta formativa delle sue scuole a Milano e a Firenze.

Il primo appuntamento è alla Milano School of Fashion l’8 settembre 2018, dalle ore 10.00 alle 17.30, presso lo spazio in Piazza San Babila 3, Milano. Questa è l’occasione giusta per chi desidera lavorare nel fashion system e conoscere da vicino i corsi undergraduate e postgraduate per indirizzare al meglio il proprio percorso e il proprio talento. Si potrà toccare con mano i progetti di studenti e Alumni Testimonial, incontrare il corpo docente e raccogliere informazioni dettagliate sul processo di ammissione.

Dalle ore 11:00 alle 17:00 saranno in esposizione i lavori degli studenti e ci sarà la possibilità di confrontarsi con i docenti di Fashion Design, Fashion Styling, Fashion Business, Arte e Visual Design. Sono previsti, inoltre, colloqui individuali con l’Ufficio Orientamento, il Career Service, il servizio housing e visite accompagnate presso la storica scuola di via Verri 4.

Numerosi i Seminari & Workshop proposti in questa giornata, come quello di Fashion Styling “Comunicare moda oggi. Il linguaggio del Fashion Stylist nel panorama della moda contemporanea” (The Milano School of Fashion), di Visual Design “New Trends in Visual Design” (The Milano School of Design) e ancora Arte “Il ruolo dell’artista oggi” (The Firenze School of Fashion & Art), Fashion Design - Fashion Illustration workshop, focalizzati sui temi dei codici di comunicazione nella moda, nel design e nell’arte, sulla managerialità a supporto della creatività e sullo studio dei trend più attuali.

Il 13 settembre dalle ore 15.00 alle 20.00 apre le sue porte la Milano School of Design in via Cerva 24, per conoscere ed approfondire insieme ai Programme Leader i diversi corsi presenti in calendario. A partire dalle ore 15.10 a dare il benvenuto sarà Mark Anderson, Director of Education, che introdurrà Istituto Marangoni e presenterà l’offerta accademica.

Un focus sarà fatto con Marcella Bricchi, Programme Leader di Interior Design, sul tema “Interior Design Experience”; Stefano Caggiano, Programme Leader di Product Design presenterà il tema “Design makes sense”; Sergio Nava, Programme Leader di Visual Design parlerà invece di “New Directions in Visual Design”. Sarà l’occasione, inoltre, per vedere in esposizione i lavori degli studenti.

Per concludere, il 15 settembre dalle ore 10.00 alle 17.00, ci sarà l’Open Day della Firenze School of Fashion & Art, in Via dè Tornabuoni 17, Firenze, Anche qui sarà possibile visitare la scuola e raccogliere informazioni utili sui percorsi formativi. Si potrà partecipare al workshop di Arte “The fine Art Collective”; per il Fashion Design sarà possibile seguire la lecture “La tendenza nella moda”; in ambito Fashion Business invece, scoprire “La managerialità a supporto della creatività”.

