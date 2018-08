Una 73enne a bordo di un motorino è rimasta ferita in modo serio dopo essersi scontrata con un furgone in via Verdi a Vecchiano, all'altezza del civico 21. L'anziana del posto ha riportato una frattura alla gamba e la sospetta frattura anche del bacino. Sul posto due ambulanze inviate dal 118 di Pisa-Livorno. La donna è stata poi trasferita all'ospedale di Cisanello. Presenti le forze dell'ordine per i rilievi.

Tutte le notizie di Vecchiano