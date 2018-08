Palio del Cerro, chi vincerà il cencio dipinto da Ballantini? Il programma del weekend

Proseguono, a ritmo serrato, le tante iniziative previste in occasione della 50°edizione del Palio del Cerro che stanno riscuotendo l’apprezzamento del pubblico. Tra venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre sono previsti i momenti clou.

GRANDE SFILATA DEL CINQUANTESIMO- Tra le novità della 50°edizione del Palio del Cerro, spicca la scelta della sfilata storica organizzata in un giorno diverso dal Palio.

Venerdì 31 agosto 2018, alle ore 21, è in programma il grande corteo storico per le vie del borgo, con oltre 400 figuranti e la partecipazione straordinaria del Calcio Storico Fiorentino. Nel programma è previsto lo spettacolo di figuranti di fronte alla Villa Medicea con la consegna del Premio “Sergio Brotini” alla contrada vincitrice per la migliore coreografia e sfilata. La sfilata, sempre particolarmente suggestiva, è stata per l’occasione ancora più curata in ogni suo dettaglio.

Nel pomeriggio di venerdì, da segnalare inoltre, alle ore 16, presso la Villa Medicea, la conferenza curata dalla Prof. Patrizia Vezzosi con la presentazione dei risultati del progetto “Le Vie dei Medici”.

PALIO- L’evento coinvolge tutto il borgo cerretese, le quattro contrade e le associazioni locali.

Per rievocare lo spirito rinascimentale, il paese è diviso in quattro contrade: Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio, Porta Santa Maria al Pozzolo, ognuna delle quali ha un capitano che guiderà la propria contrada durante lo svolgimento dei giochi.

La particolarità del Palio del Cerro è il pieno e totale coinvolgimento della comunità. E’davvero il Palio di tutti i cerretesi, fatto dalle donne e dagli uomini delle contrade.

I giochi hanno luogo di fronte alla Villa Medicea di Cerreto Guidi. Il Palio del Cerro consiste in 5 giochi: Tiro con la balestra, Tiro della fune, Lancio degli anelli, Corsa sui troppoli, corsa nelle bigonce.

Il Palio, dipinto dall’artista livornese Dario Ballantini, verrà assegnato Sabato 1 settembre alle ore 21. Il Palio sarà preceduto, come tradizione, alle ore 17 dalla pesa dei tiratori di fune. Alle 21, come detto, il Palio, anticipato dal corteo di accompagnamento dei giocatori sul palco.

Un Palio molto atteso come conferma la prevendita dei biglietti andati a ruba. Annunciato il tutto esaurito.

