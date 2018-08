Partono i lavori per lo Skate Park in zona San Bartolo a Cintoia

“Oggi sono partiti i lavori per la realizzazione dello Skate Park in zona San Bartolo a Cintoia – Cavallaccio. Ed è grande la soddisfazione del territorio. Infatti – ricorda il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni – un anno e mezzo fa un gruppo di ragazzi avevano portato una petizione presentandosi all'inizio di una riunione del Consiglio di Quartiere 4 e il Collegio di Presidenza aveva subito accolto la richiesta e rilanciata all'amministrazione comunale”.

“Ringrazio la Giunta comunale, l'assessore Bettini e la struttura tecnica della Direzione Ambiente che si è data subito da fare per programmare, finanziare e progettare questa piccola ma importante struttura che darà una nuova opportunità di gioco ai ragazzi del nostro quartiere e non solo. Adesso monitoriamo i lavori affinché entro l'anno lo Skate Park possa essere aperto. Quando si decide sulla base dell'ascolto dei cittadini si fanno buone cose. I Quartieri servono anche a questo. E non è poco” conclude il presidente Mirko Dormentoni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

