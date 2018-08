Schiamazzi e urla di notte a San Jacopino, il Comitato: "Maggiori controlli"

Ancora una volta urla e schiamazzi notturni in zona San Jacopino. A darne notizia il Comitato cittadini Attivi San Jacopino.

"A suon di bottiglie di birra e musica, stanotte, dopo mezzanotte, alcuni individui incuranti dell’ora tarda e della necessità dei residenti di dormire, hanno ascoltato musica ad alto volume, urla e schiamazzi si sprecavano. Alcuni residenti di passaggio hanno chiesto al gruppo di ragazzi di spegnere la musica e allontanarsi, ma senza essere ascoltati. Persone che urinavano in strada. Un altro residente intervenuto ha minacciato di chiamare la municipale, solo a quel punto il gruppo di persone che disturbava la quiete del quartiere si è dato alla fuga, lasciando un indecoroso tappeto di bottiglie di birra a terra".

I Cittadini attivi di San Jacopino richiedono con forza maggiori controlli della Municipale e delle forze dell'ordine “Lo spaccio in zona è ripreso in zona alla grande- dichiara Il presidente Simone Gianfaldoni -Non vorremmo che tutto il bel lavoro fatto fino ad adesso da forze dell'ordine e amministrazione comunale si vanifichi per dover ricominciare da capo “.

Fonte: Comitato cittadini Attivi San Jacopino

