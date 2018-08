Settembre Limitese: tra gli eventi il Fierone e il Palio con la Montata, torna la Sfilata in Costume

E’ tutto pronto per l’inizio del “Settembre Limitese” e del Palio dei Rioni di Limite sull’Arno. I rioni ( Di Sotto, Di Sopra, Castellina, Punta) stanno lavorando da tempo con la Pro Loco e il Comune per organizzare gli eventi.

In attesa del Palio con la Montata, fissato per lunedì 10 settembre alle 21,15 in lungarno T.Trieste-dei Cantieri, l’impegno maggiore è riservato all’organizzazione della quarta edizione del trofeo “RIONANDO”, nato per ravvivare il senso di appartenenza dei cittadini proponendo vari giochi in grado di coinvolgere più o meno tutte le fasce d’età.

Grandi e piccini si sfideranno nel calcio a 5, tiro alla fune, corsa nei sacchi, pallavolo. Dopo ogni gara saranno assegnati da uno a quattro punti; si partirà con il calcetto, dalle 20,00 di domenica 2 e giovedì 6 al campo sportivo “M. Cecchi” di via Gagarin, e con la pallavolo, nei giorni del 3 e 5 settembre (ore 21,00 Piazza Pertini). Venerdì 7 alle 21,30 spazio al tiro alla fune e alla corsa nei sacchi in via A. Negro, di fronte alla Pubblica Assistenza “Croce d’oro”.

Il “Settembre limitese” partirà con alcuni eventi all’aria aperta in prossimità dell’Arno.

Sabato 1° settembre alle 21,30, in una piazza Fucini illuminata con le luci a tenda di circo e agli angoli i colori dei quattro rioni, appuntamento con “Radio Mitology in the mix tour” e la musica anni ‘70 e ‘80 con i più grandi successi dell’epoca. L’ingresso, gratuito, sarà consentito per ragioni di sicurezza fino ad un massimo di 500 persone.

All’ingresso della piazza sarà rilasciato un apposito tagliando. Si consiglia di parcheggiare l’auto in piazza VIII Marzo 1944, piazza Leo Negro (vicino alla farmacia), viale Matteotti e zone limitrofe.

Lo stesso giorno, dalle 15,00, davanti alla sede della Pubblica Assistenza Croce d’oro in via A. Negro, si terrà la gara ciclistica per giovanissimi dai 7 ai 12 anni, valevole per il 17° Trofeo “Ivo Montagni”.

Martedì 4 alle 21,00 appuntamento con una novità di questa edizione, vale a dire il “Cinema in piazza” in collaborazione con il Teatrodante “Carlo Monni” di Campi Bisenzio nell’ambito del progetto “APErtamente”. Sarà proiettato in piazza Fucini il film d’animazione “Oceania” e si potrà accedere gratuitamente. Presente un venditore di pop corn e zucchero filato.

Nella serata successiva invece, sempre in piazza Fucini, l’associazione culturale “Tra i binari” presenterà lo spettacolo “Faccia al vento” di e con Francesco Mugnari e Simone De Fazio.

Giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 appuntamento con la 9°edizione di “Birrarci” organizzata dal Circolo Arci “Ivo Montagni” di Limite. Alle 20,00 apertura dello stand gastronomico e inaugurazione della festa a base di cucina bavarese, birra Pulaner a caduta dall’Oktoberfest di Monaco, panini, crauti con luganega e rosticciana, polenta con gulash, strudel di mele, patatine fritte, Bretzel. Durante la kermesse, giovedì 6 alle 21,15 “Spettacolo del pirata” per i bambini, musica dei “Metrò Live Band”, venerdì 7 musica a cura di “La Banda dello zenzero” e dalle 21,15 appuntamento con una truccabimbi, sabato 8 musica di “The crazy band live music” e spettacolo di D’Artagnan “Il mago delle bolle” per i più piccoli. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno.

Giovedì 6 alle 21,15, in piazza Fucini, spettacolo “Le Favole suonate” a cura dell’associazione APErtamente e esposizione dei lavori dell’illustratrice Lucia Campinoti.

Venerdì 7 alle 18,30, presso la biblioteca “P. Neruda” di Limite (piazza VIII Marzo 1944), inaugurazione dell’esposizione dei disegni di Orazio Pierozzi dedicati dal tema “Limite sull’Arno tra gli anni ‘30 e ‘40”.

Nel fine settimana, sabato 8 si terrà la seconda “Camminata del donatore”, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce d’oro in collaborazione con l’Atletica Capraia e Limite. Il ritrovo è fissato alle 16,45 in via A. Negro e la partenza è prevista alle 17,15.

Il clou si raggiungerà domenica 9 alle 20,00, quando sarà organizzata la “Cena dei Rioni” in Lungarno T. Trieste- dei Cantieri, preceduta alle 18,30 (partenza da piazza Piave) dalla "Sfilata in costume" per le vie del paese con il Gruppo '900 di Montespertoli e le associazioni.

Si potrà cenare con un menù così composto, al costo di 15 euro, 10 per i bambini dai 4 ai 10 anni, gratuito sotto i 4: antipasti con affettati, pecorino, pappa al pomodoro e popone, tortellini al ragù e riso ai funghi, peposo e porchetta, patate arrosto, crostata, acqua, vino, spumante. Per prenotarsi, entro il 7 settembre, telefonare allo 0571978124/36/46/53 o inviare mail a staff@comune.capraia-e-limite.fi.it

Lunedì 10, dalle 18,00 alle 24,00, Fiera di Limite con street food, Birrarci in trasferta, mercatino in via Dante e piazza V. Veneto, esibizione della scuola di ballo Asd Candela in piazza dei Navicellai. A seguire, alle 22,30 circa, la premiazione del Palio con la Monatata in piazza Fucini.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite