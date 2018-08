Venerdì apertura straordinaria dell'Ufficio caccia

Domani mattina, venerdì 31 agosto, l'Ufficio caccia del Comune di Cascina sarà aperto, in via del tutto eccezionale, dalle ore 8:30 alle ore 10:00 per la consegna dei tesserini venatori ai soli cacciatori che parteciperanno alla pre-apertura della caccia prevista per sabato 1 settembre. La decisione di aprire in via straordinaria anche il venerdì mattina è stata presa per venire incontro alle richieste degli utenti.

L'ufficio caccia si trova presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, in via Palestro 2 e da lunedì prossimo, 3 settembre, riprenderà il suo normale orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.



Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

