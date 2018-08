Anniversario Alluvione Livorno, il programma delle iniziative

Il “Tavolo di coordinamento per contributi post alluvione” promosso dal Comune di Livorno ha presentato oggi in Palazzo Civico il programma delle iniziative di commemorazione del I Anniversario dell’evento tragico che ha colpito la città il 9 e 10 settembre scorso.

“Poter presentare oggi tutti insieme le iniziative di commemorazione del I° Anniversario dell’alluvione è il segnale del nostro essere una comunità. Ringrazio tutte le organizzazioni presenti al Tavolo per aver condiviso l’importanza di coordinare questo programma e per lo spirito di collaborazione dimostrato: la città si presenta unita a questo appuntamento di ricordo” così il Sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, durante la presentazione.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di realizzare una fiaccolata dalla foce del Rio Maggiore a quella del Rio Ardenza, quale momento istituzionale di commemorazione, ringrazio a questo proposito la Cereria Graziani che ci ha comunicato di voler donare le torce a vento necessarie all’iniziativa” ha spiegato il Sindaco “inoltre abbiamo contribuito all’iniziativa CTT Nord che domenica 9 settembre favorirà la “Camminata di pacificazione dal mare alle sorgenti” tramite l’istituzione di un servizio di pubblico trasporto dal Capolinea della Leccia alla Valle Benedetta e viceversa”.

La vicesindaca Stella Sorgente ha aggiunto un ringraziamento al Consiglio Comunale, rappresentato dalla presenza del Presidente Daniele Esposito, e ad artisti e tecnici coinvolti nelle iniziative.

Sono intervenuti per la presentazione del programma delle iniziative

- Marcello Murziani, Fondazione Livorno

- Benedetta Fenzi, Fondazione Caritas Livorno

- Riccardo della Ragione, Associazione Riki

- Stefano Filippi, Brigate di Solidarietà Attiva

- Mirko Mirabelli, Associazione Reset

- Maurizio Zingoni, Lions Club Porto Mediceo

- Patrizia Lensi, Lions Host

- Silvia Di Batte, Soroptimist

PROGRAMMA

9 settembre 2018

Dalle 7:30

“Camminata di pacificazione dal mare alle sorgenti”

Sono previsti otto percorsi - cinque a piedi, due a cavallo e uno in mountain bike - con partenze differenziate e arrivo comune all’eremo della Sambuca. CTT Nord dispone a supporto dell’iniziativa un servizio di trasporto pubblico da Via Piero della Francesca (la Leccia) a Valle Benedetta e viceversa.

Organizzatori. Associazione Valle Benedetta e Parrocchia San Giovanni Gualberto, con patrocinio di Regione Toscana, Comune di Livorno e Provincia di Livorno

Ore 18

“Celebrazione eucaristica officiata dal Vescovo”

Funzione religiosa presso Chiesa di Collinaia. Al termine è prevista l’inaugurazione dei nuovi locali e della mostra fotografica “Fuori dal fango”, interverranno: il vescovo Monsignor Giusti, il parroco Raffaello Schiavone e la vicesindaca di Livorno Stella Sorgente.

Organizzatori. Diocesi di Livorno e Fondazione Caritas Livorno

Ore 18

“Presentazione libro di poesie "Carattere Torrentizio" di Elisabetta Cipolli”

Presso. Circolo Arci Collinaia, Via Grotta delle Fate.

Al termine della presentazione è prevista un’assemblea pubblica dei comitati.

Organizzatore. Brigate di Solidarietà Attiva

Ore 21

“Fiaccolata di commemorazione dell’alluvione”

Partenza presso Barriera Margherita, il corteo si svilupperà lungo il passaggio pedonale fino alla Rotonda d’Ardenza.

Organizzatore. Comune di Livorno

Ore 22

“Ci incontriamo alla foce”

Presso Rotonda d’Ardenza. Momento di incontro, commemorazione e musica presso la Rotonda d’Ardenza, punto di arrivo della fiaccolata istituzionale organizzata dal Comune di Livorno. Parteciperanno: I Bimbi Motosi, I Major, Alex Sarti, Claudio Marmugi, I Licantropi, Lamberto Giannini, Alessandra Rossi, Stefania Casu, Marco Conte, I cori di “Cantiamo in Pace”, Riccardo Della Ragione.

Organizzatore. Associazione culturale Riki e Fondazione Goldoni, con patrocinio del Comune di Livorno.

10 settembre 2018

Ore 18

“Presentazione video musicale “Livorno 10 settembre” dei 10Diaz”

Presso via Armando Diaz 10

Sceneggiatura Giuseppe Di Palma, regia: Philip Thomas Morelli, Giuseppe Di Palma.

Ore 21.15

“Messa di Gloria in Fa maggiore (1888) di Pietro Mascagni”

Presso la Cattedrale di San Francesco (Duomo) di Livorno

Orchestra e coro “Livorno per l’alluvione”, diretti dal maestro livornese Mario Menicagli.

Oltre cento coristi, alcune voci soliste e oltre cinquanta musicisti provenienti dalle orchestre degli Enti Lirici Italiani più importanti. Nel ruolo di violino solista nella nota Elevazione sarà presente il maestro Marco Fornaciari. Sarà realizzata per l’occasione una raccolta fondi destinata a Caritas Livorno per Collinaia.

Organizzatori. Associazione Modigliani e Associazione Accademia degli Avvalorati, col patrocinio del Comune di Livorno

***

Organizzazioni coinvolte nel Tavolo di coordinamento promosso dal Comune di Livorno:

Associazione Accademia degli Avvalorati

Associazione Riki

Associazione Reset

Associazione Valle Benedetta

Brigate di Solidarietà Attiva

Fondazione Caritas Livorno

Fondazione Goldoni

Fondazione Livorno

Lions Club Porto Mediceo

Lions Host

Rotary Club Livorno Mascagni

Rotary Club Livorno

Soroptimist

