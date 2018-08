Arrivano 200 mila euro per nuovi impianti e luci a Livorno

A partire da lunedì prossimo 3 settembre avranno inizio in città una serie di interventi tesi al potenziamento dell’illuminazione pubblica. I lavori, che investiranno le zone cittadine dei quartieri Fabbricotti e San Jacopo, si protrarranno fino alla prossima primavera . Costo complessivo dei lavori: 200 mila euro, comprensivo sia dei lavori impiantistici che di opere edili di corredo per l'esecuzione di pozzetti di ispezione, plinti di fondazione e cavidotti.

I lavori, che saranno effettuati dall’impresa Gsm Impianti di Guidonia Montecelio, interesseranno le seguenti strade: via Meyer, via Forte dei Cavalleggeri, via Del Ponte, via della Vecchia Polveriera, via Mimbelli, viale Fabbricotti, via Accademia Labronica, piazza San Jacopo in Acquaviva.

Questi nello specifico gli interventi:

• In via Meyer, via Forte dei Cavalleggeri, via del Ponte e in via della Vecchia Polveriera saranno eliminate le condizioni di promiscuità con la distribuzione ENEL, smantellando i vecchi impianti e sostituendoli con nuovi. Su tutte le strade saranno costruite nuove reti di alimentazione elettrica degli impianti e installati nuovi centri luminosi

• In piazza San Jacopo in Acquaviva saranno sostituiti i vecchi candelabri con altri dello stesso stile e verrà potenziata la via San Jacopo con l'aggiunta di un centro luminoso nel tratto stradale prossimo all'incrocio con il viale Italia. Precisamente Nello spazio dove era posizionato il distributore di carburante oggi smantellato.

• In via Accademia Labronica sarà sostituito il vecchio impianto che oggi presenta pali in cemento deteriorati e corpi illuminanti di scarse caratteristiche illuminotecniche, con un nuovo impianto costituito da candelabretti e nuove lampade. Nel viale Fabbricotti verranno razionalizzate le reti elettriche ed eliminate le preesistenti linee aeree, con miglioramento della sicurezza elettrica e delle condizioni di decoro.

Tutti i nuovi centri luminosi saranno dotati di lampade LED.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

