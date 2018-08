Falsi mimi, Torselli (FdI): "Via da Firenze subito"

“Anche nel prendersi gioco delle istituzioni, dei cittadini, dei turisti, delle forze dell’ordine, c’è un limite oltre non è tollerato spingersi. I tre falsi mimi Rom, due donne ed un uomo, che ormai imperversano quotidianamente in centro facendo i porci comodi loro, questo limite, lo hanno oltrepassato da tempo. Tre anni fa, il Sindaco Nardella aveva annunciato di averli allontanati definitivamente da Firenze, ma, evidentemente, si trattava del solito inutile spot elettorale del peggior sindaco della storia della città. Adesso, è venuto il momento di attuare davvero queste misure”. A chiederlo è Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.

“Firenze non può accettare ancora a lungo - conclude Torselli - la presenza di tre incivili come questi che, vagabondando per la città, sporcano, offendono, urinano per terra e, probabilmente, compiono anche truffe e altri atti di illegalità, visto che spesso e volentieri sono stati sorpresi ad utilizzare i contatori del gas dei palazzi come ricettacolo per merce di dubbia provenienza. Questi tre individui, ben noti alle forze dell’ordine ed a Palazzo Vecchio, devono essere allontanati immediatamente da Firenze. Di tutto abbiamo bisogno, in questa città, meno che di elementi come questi”.