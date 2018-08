Farmacie di turno dal 31 agosto al 7 settembre

VINCI

da venerdì 31 agosto dalle 20:00 a venerdì 7 settembre alle 20:00

Farmacia Pietramarina – Via Pietramarina, 33 Spicchio Sovigliana – tel. 0571-902886

MONTELUPO

da venerdì 31 agosto dalle 20:00 a venerdì 7 settembre alle 20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 - tel. 0571-57506

FUCECCHIO

da venerdì 31 agosto dalle 20:00 a venerdì 7 settembre alle 20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

Farmacia in appoggio:

domenica 2 settembre dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Riosa – Via Diaz, 145 (località Ponte a Egola) San Miniato – tel. 0571-497294

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 31 agosto dalle 20:00 a venerdì 7 settembre alle 20:00

Farmacia Salvadori – P.zza Marconi, 2 – tel. 0571-466912

Farmacia in appoggio:

domenica 2 settembre dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Comunale Azienda Speciale – Via Solforino, 13 Castelfranco di Sotto - tel. 0571-489098

CASTELFIORENTINO

da venerdì 31 agosto dalle 20:00 a venerdì 7 settembre alle 20:00

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 – tel. 0571-631167

MONTESPERTOLI

da venerdì 31 agosto dalle 20:00 a venerdì 7 settembre alle 20:00

Farmacia Nova - Viale Giacomo Matteotti, 33,50025 – tel. 0571-609926

GAMBASSI TERME

da venerdì 31 agosto dalle 20:00 a venerdì 7 settembre alle 20:00

Farmacia Natali – Via Volterrana, 33 – tel. 0571-638274

Farmacia in appoggio:

sabato 1 e domenica 2 settembre dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 Certaldo – 0571-668679

Ferie Farmacie:

Bacino di utenza 1

Farmacia Corsi - Via Val d'Elsa, 197 (località Marcignana) Empoli - tel. 0571-581304 dal 20 agosto al 1 settembre 2018

Farmacia Azzerlini - Via J.Carrucci, 248 Empoli - tel. 0571-74222 dal 13 agosto al 9 settembre 2018

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 Empoli - tel. 0571-80648 dal 18 agosto al 1 settembre 2018

Farmacia Chiarugi - Via del Giglio, 89 Empoli - tel. 0571-72781 dal 16 agosto al 31 agosto 2018

Sempre aperte:

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

Farmacia Castellani - Via G.del Papa, 30 Empoli - tel. 0571-72039

Farmacia Bolognesi - Via Valdorme, 83 (località Pozzale) Empoli - tel. 0571-924177

Bacino di utenza 2

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173 dal 18 agosto al 7 settembre 2018

Sempre aperte

Farmacia Moderna - Via Romana Lucchese 238/b (località Galleno) Fucecchio - tel. 0571 299916

Farmacia Comunale - Via Sanminiatese 18 (località San Pierino) Fucecchio - tel. 0571 261373

ùN.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.