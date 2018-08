Furti commessi a Lucca, 5 anni ci carcere per un 33enne

Stamattina 31 agosto, la Squadra Mobile, coadiuvata dal Commissariato di Sarzana, ha arrestato in quella città, Comelli Valerio, fiorentino di 33 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il ragazzo dovrà scontare 5 anni di carcere per numerosi furti commessi a Lucca.

Di recente Comelli si è reso responsabile di alcuni scippi commessi a bordo di uno scooter di grossa cilindrata: il ragazzo si avvicinava, in strada, alle vetture e, dopo avere inscenato un finto incidente, dichiarava di essere un uomo delle forze dell’ordine e invitava gli occupanti ad abbassare il finestrino e ad esibire i documenti. Appena il malcapitato tirava fuori il portafogli Comelli lo afferrava e scappava via.

Gli uomini della Squadra Mobile e del Commissariato di Sarzana lo hanno trovato stamattina, alle prime luci, a Sarzana, nel campo nomadi della famiglia. I parenti hanno negato la presenza del ragazzo dichiarando ai poliziotti che Comelli fosse ospite di una sorella, a Lucca.

Gli investigatori hanno controllato le roulotte presenti: una di esse era occupata dalla compagna di Comelli. Tra il materasso e la rete del letto, attraverso una fessura, hanno intravisto un piede e scoperto, sotto il letto, Comelli, nascosto nel vano tentativo di sottrarsi alla cattura.

Dopo l’arresto è stato condotto al carcere di La Spezia.

Fonte: Questura di Lucca

