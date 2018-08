Innovazione, alla Farmacia 7 di via Monti cassettiera automatica per la distribuzione dei farmaci

Una cassettiera a flusso per la distribuzione automatica dei prodotti velocizzerà l'attività di vendita della Farmacia Comunale numero 7 di via Monti, e garantirà un servizio ancor più puntuale, rapido e preciso per i clienti. Farmanet Spa, la società che gestisce le otto farmacie comunali di Scandicci, ha infatti terminato l'installazione del nuovo sistema nel punto vendita del centro cittadino, che permette un sistema migliorativo in termini di tempo e disponibilità del farmaco per la clientela. Con tale investimento Farmanet Spa ottiene anche un beneficio fiscale grazie all'opportunità offerta dell'Iper ammortamento, introdotto dalla legge di bilancio 2017 e prorogato con la legge di bilancio 2018 allo scopo di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (ora Impresa 4.0). La Farmacia comunale 7 di via Monti 18 garantisce un servizio di 12 ore nei giorni feriali, grazie all'orario continuato dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato mattina effettua orario 8-13.