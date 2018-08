Mita, pubblicati i bandi di tre corsi post diploma per 75 giovani

La Fondazione Istituto tecnico superiore Mita (Made in Italy tuscany academy) ha pubblicato sul sito istituzionale www.mitacademy.it tre nuovi bandi di selezione per l’ammissione ai seguenti corsi Its per il biennio 2018-2020: “Elaborazioni orafe e complementi metallici nel prodotto moda -MI-TAB Fashion Metal”; “Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il settore Moda- MITA ENGINEERING”; “Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda - Oui!MITA’ Accessoires de Mode”. Ognuno dei tre corsi è destinato a 25 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o che hanno frequentato un percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale (Iefp) integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore Ifts della durata di un anno. Le domande per partecipare alle selezioni dovranno pervenire alla Fondazione Mita (secondo le modalità riportate nei bandi) entro le 13 di lunedì 15 ottobre 2018. Le prove di selezione si terranno nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2018 nella sede della Fondazione Mita Its presso il Castello dell'Acciaiolo in via Pantin a Scandicci. L'inizio dei corsi è previsto entro martedì 30 ottobre 2018. I bandi di selezione ai 3 corsi.

I Tecnici superiori formati con il corso di “Elaborazioni orafe e complementi metallici nel prodotto moda” opereranno in contesti in cui si progettano e si realizzano accessori e complementi in metallo per il prodotto moda (pelletteria, calzature) e potranno svolgere la propria attività all'interno di aziende del settore di piccola, media e grande dimensione, laboratori artigianali, studi di progettazione e design; le persone formate potranno operare anche in aziende del settore della finitura dei beni di lusso e nelle lavorazioni orafe artistiche.

I corsi per “Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore moda”, e per “Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda”, hanno come sbocchi occupazionali impieghi in aziende del comparto pelle o abbigliamento, in laboratori artigianali e presso uffici stile, uffici prodotto, reparti modelleria e prototipia, oltre che in studi esterni di consulenza tecnica, anche con utilizzo di strumentazioni informatiche avanzate; lo sviluppo di conoscenze e abilità relative alle fasi di progettazione e realizzazione dei modelli, alle tecniche di lavorazione e ai materiali permette una collocazione delle persone formate con questo corso anche nelle divisioni prodotto, commerciale, marketing e qualità.

Mita è una scuola speciale di tecnologia nata per dare ai giovani diplomati opportunità di lavoro altamente qualificato nel settore made in Italy. Made in Italy Tuscany Academy è l'unica Fondazione Its Toscana che opera nel campo della moda capace di garantire un'offerta didattica di tipo tecnico scientifico ed una preparazione mirata all'inserimento nel mondo del lavoro.

