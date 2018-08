Palio del Cerro, le foto della sfilata alla Villa Medicea

Accompagnata dal 'collega' Paolo Masetti, il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha chiuso la sfilata storica di stasera, venerdì 31 agosto, in occasione del 50esimo Palio del Cerro. Accomunati dalla presenza di ville di epoca medicea (l'Ambrogiana per Montelupo e la Villa Medicea per Cerreto Guidi), i due primi cittadini sono stati preceduti dalle quattro contrade cittadine (Porta Caracosta, Santa Maria al Pozzolo, Porta Fiorentina e Porta al Palagio), con gli sbandieratori e i figuranti in perfetta tenuta d'epoca.

Oltre 400 figuranti hanno partecipato assieme alla partecipazione straordinaria del Calcio Storico Fiorentino. Nel programma è previsto lo spettacolo di figuranti di fronte alla Villa Medicea con la consegna del Premio “Sergio Brotini” alla contrada vincitrice per la migliore coreografia e sfilata. Chiara Brotini e i figli Francesco e Francesca hanno premiato Porta Caracosta in chiusura di serata.

