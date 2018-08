Piazza Martiri, Lista Civica: "Errore eliminare parcheggi di sosta breve"

Grave errore del sindaco, quello di rimuovere i 4 parcheggi di sosta breve presenti in Piazza Martiri. Un servizio introdotto proprio dalla Lista civica e importante, consapevoli delle dinamiche cittadine e visto che i servizi, tra cui posta, farmacie, banche, commercio sono in centro. Inoltre molte attività necessitano di un carico e scarico che non può certamente avvenire in Vallebona. Un vero danno a molte attività e ai corrieri senza la realizzazione di alcuna alternativa. Noi crediamo che simili cambiamenti andrebbero condivisi con la popolazione. Ma forse non si voleva migliorare la viabilità, anche perchè è chiaro che la confusione cosi è destinata ad aumentare. La viabilità è una scienza esatta e non si può improvvisare. Forse la risposta va cercata in un contesto diverso. Un contesto di favori? Non è nemmeno difficile da capire. Decisamente disarmante per chi dovrebbe fare gli interessi dei cittadini.

Fonte: Lista civica Uniti per Volterra

