Posti auto in Piazza Martiri, l'amministrazione: "Polemica sterile"

«Se a far discutere sono i 4 posti auto, sperimentali, tolti in Piazza Martiri, è presumibile che non si hanno altri argomenti e che soffrendo di mancanza di visibilità, alla lista civica UpV non rimane che affrontare le questioni di pancia. L’ultima uscita, appunto, sui 4 posti auto tolti in Piazza Martiri, senza ricordare però che erano già stati resi accessibili gratuitamente per due ore tutti gli stalli blu per i residenti» a sottolinearlo è il sindaco Marco Buselli, rispondendo ad un intervento sulla stampa della lista UpV.

Veniamo ai motivi per cui sono stati tolti, spiega l’amministrazione comunale. 1) Sono stati oggetto di sperimentazione, che ha dato luogo ad un caos, per soli quattro posti; 2) La prima cosa che si notava, arrivando in città, erano quattro furgoni, SUV, auto o altro, magari anche coi portelloni aperti; 3) Non si può pensare, e su questo abbiamo avuto dimostrazione pratica al primo punto, di dirottare tutto su Piazza Martiri, dal punto di vista logistico, dal terminal bus al carico scarico al parcheggio disabili alla sosta breve ai motorini alle moto agli Ncc ai bus turistici al parcheggio sotterraneo. L'area va, seppur gradualmente, decompressa; 4) Le auto o furgoni in manovra di retromarcia, hanno più volte provocato intralcio. Chi ci parcheggia adesso, è fuori da tutte le regole e quindi non può esser preso ad esempio, come invece è stato fatto; 5) Le alternative create, con sistema degli stalli blu gratis in tutta la città per 120 minuti, ci sono e sono strutturali e diffuse (non quattro posti volanti come è stato detto); 6) Chi scarica, - oltre ad aver creato il servizio di taxi merci comunale che funziona molto bene -, ha l'alternativa, sottoutilizzata, fuori Porta Fiorentina con il carico scarico.

«Anche oggi – conclude Gianni Baruffa assessore del Comune - degli anziani borghigiani ci hanno ringraziato per la misura che ora permette loro di venire in centro (ossia quella delle due ore gratis in tutti gli stalli blu: Porta Fiorentina, Teatro Romano, Macelli, Porta a Selci, Gioconovo, Porta San Francesco, Viale dei Filosofi, ecc)».

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

