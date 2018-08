Riapre il nido di Carcheri, nuovo spazio e nuovi arredi

Nuovi spazi, riqualificazione degli ambienti, nuovi arredi e una sede ampliata che ha permesso, per questo nuovo anno educativo 2018/2019, di accogliere due bambini in più (da 14 a 16 posti). Ecco come si presenterà alla riapertura il nido di Carcheri, che non cambia sede resta all’interno del plesso della scuola d’infanzia di Carcheri in via del Lastrico, ma spostato in un altro locale della struttura. Nel nuovo spazio, durante il periodo estivo, sono stati effettuati i lavori di adeguamento dei bagni, imbiancatura, sono stati acquistati e posizionati nuovi arredi e sono stati effettuati lavori di imbiancatura, nonché sistemata la nuova area giardino.

“Continua l’attenzione dell’amministrazione comunale verso i nidi d’infanzia – ha spiegato il sindaco Angela Bagni-: riorganizzando gli spazi all’interno del plesso di Carcheri siamo riusciti a ricavare un nuovo ambiente più accogliente e più grande dedicato al nido che tutti i bambini e genitori avranno il piacere di scoprire durante l’inaugurazione di martedì 4 settembre”.

All’iniziativa di martedì prossimo, che si terrà alle 17, parteciperà, oltre al sindaco Bagni, anche l’assessore alla pubblica istruzione Elena Scarafuggi.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

