Settembre a Pratolino, dalle filarmoniche ai diari di viaggio

"Inbanda nel Parco" domenica 2 settembre 2018 nel Parco mediceo di Pratolino (Vaglia). L'evento, giunto alla seconda edizione, è organizzato da Città Metropolitana di Firenze con la collaborazione di Anbima.

La manifestazione del 2 settembre è ancora più corposa rispetto alla prima edizione: l'obiettivo è che cresca fino a diventare un appuntamento prestigioso per tutte le filarmoniche nazionali ed europee.

Domenica 2 settembre nel Parco saranno presenti 9 bande del territorio regionale, con oltre 300 musicanti, per oltre 4 ore di musica e 2 concerti: uno con inizio alle ore 10.30 e l'altro alle ore 15.

L'iniziativa è a partecipazione libera e gratuita. Disponibile per l'occasione un servizio navetta interno riservato a disabili e non deambulanti.

Il punto ristoro presso la Locanda sarà regolarmente aperto con proposte per tutti i gusti.

La giornata è dunque interamente dedicata alla musica bandistica, tradizione molto sentita nel territorio metropolitano, dove le filarmoniche rappresentano una cultura da sostenere: oltre a offrire musica di qualità, esse sono un forte motore di aggregazione tra generazioni e svolgono anche un'importante funzione di diffusione culturale, avvicinando alla musica piccoli e grandi.

Di seguito il calendario di tutti gli eventi previsti nel Parco di Pratolino e promossi dalla Città Metropolitana di Firenze nel mese di settembre

Sabato 1 settembre

dalle ore 17:00 presso la Paggeria "Concerto per quartetto d’archi" a cura di Orchestra Toscana Classica.

Domenica 2 settembre

Dalle ore 10:30 presso il Palco del Pratone “INBANDA nel Parco II° edizione”. Concerti di musica bandistica alle ore 10:30 ed alle ore 15:00. In collaborazione con Anbima.

Suoneranno:

Filarmonica G. Verdi di Barberino di Mugello, Filarmonica di Sarteano, La Nuova Pippolese di Lastra a Signa, Filarmonica Comunale G. Verdi di Fiesole, Vicchio Folk Band di Vicchio, Filarmonica Gaetano Donizetti di Montaione, Filarmonica “Otello Benelli” di Vergaio, Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Impruneta, Banda sonora “La ginestra” Città di Poggibonsi

Sabato 8 e domenica 9 settembre

Dalle ore 10.00 alle ore 18:00 presso la Locanda del Parco mediceo di Pratolino

"Mostra Piante Carnivore" - Esposizioni floreali, conferenze, mostra fotografica e concorsi a cura di Associazione Italiana Piante Carnivore e Comune di Vaglia

Sabato 15 settembre

Dalle ore 17.00 presso il Palco del Pratone "Benedetti da Parker" – reading musicale a cura di Music Pool

Alessandro Agostinelli (voce) con Andrea Pellegrini (pianoforte) Nino Pellegrini (contrabbasso)

Domenica 16 settembre

Dalle ore 10.30 – 14:30 – 16:30 presso la Locanda del Parco “Fino a Giove! Letture diari di viaggio” a cura di Catalyst.

Visite guidate alla scoperta dei luoghi del Parco, che diventeranno teatro di letture animate e drammatizzazioni da parte di attori della Compagnia Catalyst, fino alla fontana di Giove, inaugurando per l’occasione la riapertura dei percorsi al pubblico. Info e prenotazioni email parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it.

Sabato 22 e domenica 23 settembre

Dalle ore 10 alle ore 20, presso la Locanda del Parco mediceo di Pratolino, “Il richiamo di Lovecraft - IV° edizione" a cura di Comune di Vaglia e Stratagemma. Incontri letterari, visite guidate, laborati a tema.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

